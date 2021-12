Macabra scoperta, donna in decomposizione vegliata dal figlio

CATANIA – Macabra scoperta questa mattina Belpasso. Alcuni vicini di casa, sentendo cattivi odori, hanno allertato le forze dell’ordine, che sono entratE in un’abitazione e hanno trovato il cadavere in decomposizione di una donna di 83 anni. A vegliare il corpo, il figlio 46 enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Paternò per i rilievi del caso. C’è stato anche l’intervento del medico legale per la prima ispezione cadaverica, ma sarà l’autopsia disposta dalla procura a far comprendere se siamo di fronte a un caso di decesso per cause naturali o a una morte violenta.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI