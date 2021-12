I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza zona dopo aver domato le fiamme

PALERMO – Un’automobile è andata in fiamme in via Marchese di Roccaforte questo pomeriggio a Palermo.

L’automobilista a bordo del mezzo è riuscito ad abbandonare la sua Fiat Punto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Il traffico è rimasto bloccato per consentire alle squadre di soccorso di intervenire.



