Palermo, bene confiscato alla mafia consegnato al liceo Galilei

Sarà utilizzato come luogo per svolgere l'attività ginnica

PALERMO – Sono stati consegnati questa mattina, dalla Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Palermo al Liceo Galileo Galilei, i locali siti in via della Ferrovia a S.Lorenzo n°54, Via Tranchina n°1 a Palermo. Gli spazi richiesti dall’Istituzione Scolastica per la didattica e per svolgere l’attività ginnica (Palestra) sono oggetto di Confisca da parte dello stato alla Criminalità Organizzata assegnati all’Ente.

Erano presenti alla consegna, in un clima reso festoso dall’entusiasmo degli studenti, per la Città Metropolitana di Palermo, la Capo di Gabinetto, Marianna Mirto, e i responsabili dell’Ufficio gestione Amm.va del Patrimonio, Pietro Caruso e Lorenzo Fruscione, e per il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei la Dirigente Scolastica pro tempore, Chiara Di Prima, il prof. Moscarelli, vicario della Dirigente, il Prof. Li Bianchi, coordinatore del plesso.

“Ancora una conferma dell’attenzione della Citta’ Metropolitana per le strutture scolastiche oggi in collaborazione con il Liceo Scientifico Galileo Galilei. Ancora una conferma dell’utilizzo a fini sociali di un bene confiscato”. Ha dichiarato il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Leoluca Orlando.

“La giornata odierna, grazie alla sensibilità e attenzione della Città Metropolitana di Palermo, rappresenta una tappa importante per il Liceo Galilei in quanto, insieme ai locali, viene consegnata agli studenti l’opportunità di fruire pienamente delle attività laboratoriali e sportive, componenti fondamentali e caratterizzanti il curricolo del Liceo Scientifico”, a dichiararlo Chiara Di Prima, Dirigente Scolastico del Liceo Galileo Galilei



