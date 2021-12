Per le famiglie in situazione di disagio socio-economico

PALERMO – “Grazie ai fondi assegnati al comune di Palermo dalla Regione Siciliana sui fondi del Poc Sicilia 2014/2020, sarà riattivata l’erogazione dei sussidi alimentari per le famiglie in situazione di disagio socio-economico anche a causa dell’emergenza socio-sanitaria da Covid-19”. Lo scrive in una nota l’assessore alla cittadinanza solidale Maria Mantegna.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI