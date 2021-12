Palermo, delegazione della Lega in visita all’Ucciardone

PALERMO – Una delegazione della Lega di Palermo composta dal senatore Francesco Mollame, dalla deputata regionale Marianna Caronia, dal capogruppo della Lega Igor Gelarda, dalla consigliera di circoscrizione Maria Pitarresi e dal responsabile del Dipartimento Lega Palermo degli Istituti Penitenziari Maurizio Mezzatesta ha visitato la Casa di Reclusione maresciallo Di Bona, per fare gli auguri agli uomini ed alle donne della Polizia Penitenziaria che lavorano all’interno.

“Sono numerose le criticità riscontrate a partire da una forte carenza di personale che costringe gli agenti della penitenziaria a turni di lavoro massacranti e ne pregiudica la sicurezza. – afferma una nota -. Fatiscenti anche molte delle strutture che ospitano gli uomini della Penitenziaria. Lodevole l’attività svolta dagli agenti e forte anche l’impegno del Direttore, ma bisogna intervenire. La Lega, che già a Palermo ha chiesto l’istituzione di un garante per i diritti dei penitenziari, presenterà una interrogazione parlamentare sia in Senato che in Parlamento Regionale proprio per cercare soluzioni ai problemi di questa struttura nel recente passato, teatro di numerose aggressioni nei confronti degli uomini in divisa”.

“Con questa nostra visita abbiamo voluto porgere i nostri auguri di Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo a tutti gli uomini e le donne della polizia penitenziaria d’Italia ed alle loro famiglie. – prosegue la nota della Lega – Con l’idea che una riforma del sistema Penitenziario è assolutamente necessaria e dovrà prevedere una concreta riorganizzazione dell’attuale corpo di Polizia che, per il peculiare lavoro svolto, merita maggiore attenzioni e tutela, concludono gli esponenti della Lega”.



