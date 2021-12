Palermo, un morto sulla nave in partenza per Genova

Lo hanno trovato in una cabina. Disposta l'autopsia

PALERMO – Un membro dell’equipaggio di 41 anni è morto sulla nave “Superba” in partenza stasera per Genova dal porto di Palermo.

A bordo è salito il medico legale per accertare le cause del decesso. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia. Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto.

Le indagini sono condotte dalla polizia. La vittima è di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Non rispondeva alle chiamate attraverso l’interfono e i colleghi si sono impensieriti. L’uomo è stato trovato per terra all’intero della cabina dove alloggiava.

La compagnia Grandi Navi Veloci “esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, alla quale sta fornendo ogni supporto”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI