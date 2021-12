Siracusa, blitz con perquisizioni e arresti: trovate munizioni e droga

I carabinieri del Comando Provinciale, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno eseguito perquisizioni a Siracusa, nelle palazzine di viale dei Comuni e via Ramacca, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e ogni altra forma di microcriminalità diffusa.

Cosa hanno scoperto i carabinieri

Sono state perquisite sei abitazioni e denunciati alla procura un 20enne per evasione dagli arresti domiciliari, in quanto sorpreso sulla pubblica via; un 25enne per spaccio di sostanze stupefacenti – si trovava già ai domiciliari -, trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga; un 25enne per violazione dell’obbligo di dimora; segnalati alla Prefettura tre soggetti poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale per complessivi grammi 1,85 di cocaina e grammi 13 di marijuana; rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 11 proiettili cal. 7.65 mm; 7 proiettili cal. 9 mm a salve; materiale e utensili per il confezionamento di sostanza stupefacente.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI