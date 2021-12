Adi, la replica di Sisifo: “Nessuna segnalazione di disservizio”

Il consorzio che ha in appalto l'assistenza domiciliare integrata a Catania: "Le norme non prevedono un servizio h24 per questi pazienti"

CATANIA – In seguito alla pubblicazione da parte di Livesicilia di un appello video sull’assistenza domiciliare integrata, riceviamo e pubblichiamo un chiarimento da parte del Consorzio Sisifo, che dal primo novembre di quest’anno ha in appalto l’erogazione del servizio.

La nota di Sisifo

“A seguito del video trasmesso da Livesicilia, precisiamo di non aver avuto segnalazioni di disservizio da parte di pazienti affetti da Sla.

Il video in oggetto per altro denuncia situazioni di criticità assistenziale facendo riferimento a persone delle quali non si conosce l’identità, e quindi non è possibile costatare se siano assistite dal servizio Adi.

La normativa regionale inoltre non prevede per questa tipologia di pazienti un livello di servizio h-24.

La scrivente tiene inoltre a precisare di aver sollecitato l’Asp di Catania ad effettuare nuove valutazioni delle persone affette da Sla, in quanto si ritiene che l’Adi sia inadeguata per quei pazienti in stato avanzato di terapia, per i quali secondo il decreto assessoriale n 1177 del 2015 si prevede invece la presa in carico in cure palliative.

Le cure palliative sono infatti ritenute a livello internazionale il migliore approccio di cura per la complessità assistenziale dei malati SLA, che non puo’ e non vuole essere rivolto soltanto all’end – off- live- care.”



