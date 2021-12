Al via le riprese di ‘Zefirelli, il conformista ribelle’

Il 20 Dicembre 2021 sono iniziate le riprese di Zeffirelli, il conformista ribelle – regia di Anselma Dell’Olio. Il film viene prodoLo da La Casa Rossa e RS Produc7ons e patrocinato dalla Fondazione Franco Zeffirelli. Un ringraziamento speciale al Presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli, per il suo prezioso contributo per la realizzazione del progeLo.

Il docu-film racconterà i momen2 decisivi, i pun2 di svolta, le montagne russe di una brillante, movimentata carriera internazionale e la rocambolesca esistenza umana di un grande ar2sta italiano, Franco Zeffirelli. Bellissimo come una star di Hollywood, da origini come figlio di N. N. è salito alla fama planetaria come regista, art director, piEore, ideatore di cinema, teatro e opera lirica. Il progeEo verrà impreziosito da interviste originali e d’epoca con le star più acclamate che l’hanno conosciuto, ammirato e amato, tra le quali Maria Callas, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Magnani, e con i familiari, amici e collaboratori più streP. Ci saranno clip dai suoi film e documentari, dalle sue opere liriche, e materiali di archivio, foto, disegni e molto altro, intesseranno un coinvolgente racconto che renderà gius2zia alla persona e all’ar2sta – non solo “il Maestro” – in tuEe le sue mul2formi e anche opposte sfacceEature. Il suo caraEere dualis2co si manifesta nella sua vasta produzione ar2s2ca, ma anche nelle sue scelte poli2che, nella sua spiritualità e amore per il mistero, nelle amicizie e nelle leggendarie polemiche con cri2ci avversari. Questo scontro di oppos2 offrirà un ritraEo a tuEo tondo, con al2 e bassi con2nui, di un ar2sta che ha promosso e onorato la cultura italiana più alta e più popolare nelle grandi capitali mondiali per mol2 decenni. Un grande protagonista oggeEo di onori, osanna e cri2che aspre ancora oggi. La regia è firmata da Anselma Dell’Olio, già autrice di due celebri retrospePve su due grandi Maestri del passato: Fellini degli Spiri0 su Federico Fellini e La Lucida Follia di Marco Ferreri che le è valso il David di Donatello per Miglior Documentario. TuEo questo e molto altro è Zeffirelli, il conformista ribelle.

Il film uscirà nelle sale nel 2023, per festeggiare i cento anni dalla nascita del Maestro, e verrà distribuito da RS Produc7ons.

LA CASA ROSSA: La Casa Rossa è una società indipendente di produzione cinematografica ed audiovisiva nata a Roma nel 2019. La Casa Rossa nasce con l’ambizione di fare Cinema in un modo diverso, migliore. Il cuore della nostra inizia2va è l’ecosostenibilità, non come valore astraEo, ma come pra2ca e impegno quo2diano. La cura per l’ambiente per noi non si limita ad essere l’argomento di un documentario o di una conversazione. È il nostro valore imprescindibile, il nostro modus operandi, giorno dopo giorno in tuEe le aPvità che ci coinvolgono.

RS PRODUCTIONS SRL: RS Produc2ons è una società specializzata nella produzione e distribuzione di contenu2 mul2mediali e cinematografici. La società è proprietaria insieme a Portobello SpA della casa editrice Web Magazine Makers che ha in licenza i marchi Rolling Stone e Variety per l’Italia, oltre che di studi e mezzi di produzione audiovisiva che le permeEono di sviluppare innova2vi progeP cross- mediali.

WEB MAGAZINE MAKERS SRL: Rolling Stone è un marchio di proprietà della Penske Media Corpora2on e concesso in licenza per l’Italia in esclusiva alla casa editrice Web Magazine Makers Srl (WMM). WMM ha l’obiePvo di sviluppare le aPvità editoriali legate al marchio Rolling Stone sia sul web che aEraverso edizioni speciali cartacee. La società ha la possibilità di sub licenziare il marchio su video produzioni e merchandising, oltre che su even2 e produzioni di qualsiasi 2po. L’aPvità editoriale di Rolling Stone in Italia si concentra su temi di cultura e aEualità quali musica, cinema, tv, poli2ca, classifiche, opinioni e gaming.

FONDAZIONE ZEFFIRELLI ONLUS: La Fondazione Franco Zeffirelli nasce a Firenze nel 2017 per volere del Maestro che ha voluto così donare alla sua ciEà e al mondo intero il patrimonio ar2s2co realizzato in seEanta anni di carriera e composto di bozzeP, storyboard, modellini, costumi, foto di scena e di set e installazioni mul2mediali. La Fondazione con2ene al suo interno il museo, l’archivio e la biblioteca. Al suo interno svolge aPvità di formazione nel campo dei mes2eri dello speEacolo aEraverso il Centro Internazionale per le ar2 dello SpeEacolo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI