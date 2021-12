Avimecc Modica: grande vittoria al Tie Break contro Aversa

MODICA – Ancora una vittoria in casa per l’Avimecc Volley Modica che, tra le mura del Palarizza, ha ceduto il passo solo alla Shedirpharma Massa Lubrense. Questa volta è toccato ad Aversa arrendersi contro gli uomini di D’Amico che hanno dimostrato carattere e voglia di vincere contro un avversario ostico.

La formazione, per l’occasione in maglia azzurra, ha iniziato subito con il piglio giusto il primo set, portandosi sul 8-3 grazie alla dimostrazione di forza di Martinez e Garofolo. Il gioco prosegue con grande intensità e vede Aversa provare a rimontare ma dover lasciare il passo dal 16-10 fino al 21-13 che lascia presagire una vittoria per la formazione di casa. Il finale è un netto 25-18 che mette nei binari giusti la sfida per Modica.

Il secondo set inizia con un sostanziale equilibrio che vede una reazione più decisa da parte degli ospiti con il punteggio iniziale di 5-8. Gli uomini di D’Amico si disuniscono e a nulla servono le giocate di capitan Chillemi con il punteggio che da 12-16 si spinge fino al 15-21. Nel finale il pareggio, nel computo dei set, è servito, con un netto 17-25.

Il terzo set è quello che dona il primo punto della gara, Sacripanti e compagni iniziano con la stessa verve del set precedente e con lo stesso punteggio di 5-8. Modica dimostra di avere ancora voglia di fare e di divertire il proprio pubblico con una rimonta firmata Turlà-Garofolo fino al 20-21, con Tomasello costretto a chiamare Time Out per ricomporre i suoi. Strategia vincente quella di fermare la lunga serie modicana e di far tornare lucidità ai propri uomini che chiudono con una vittoria per 22-25.

Il quarto set sembra quello che chiude la gara con un inizio di 6-8 ma Loncar e compagni non si sentono ancora fuori dai giochi. La rimonta porta il tabellone del Palarizza a segnare 16-12 con un largo vantaggio dei ragazzi della Contea che si mostrano decisi fino al 21-17. Il finale è di quelli importanti con il pubblico di casa che esplode al punto del decisivo 25-21.

Al Tie Break le due formazioni si contendono l’ultimo punto in palio. Fondamentale mostrare carattere e voglia di risalire la classifica. L’inizio vede Modica avanti per 5-3, con una lotta punto a punto che lascia al pubblico una costante suspense dal 10-9 fino al 12-10, con Garofolo che chiude la sfida definitivamente sul 15-12.

Adesso testa all’ultima sfida di campionato per i modicani, il derby siciliano contro Aci Castello, per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata e prepararsi al meglio per tutto il girone di ritorno.

AVIMECC VOLLEY MODICA 3

ISMEA AVERSA 2

SET: 25-18, 17-25, 22-25, 25-21, 15-12



Avimecc Volley Modica: Alfieri 9, Raso 5, Martinez 21, Turlà 4, Chillemi 14, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar 10, Tidona, Garofolo 17, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico

Ismea Aversa: Morelli, Trillini 17, Cuti, Calitri (L1), Di Meo (L2), Putini 1, Corrieri 18, Sacripanti 19, Diana 1, Schioppa, Simonelli, Barretta 15, Bonina 9. Allenatore: Giacomo Tomasello.



