Covid, il governatore Giani: “Situazione richiede obbligo vaccinale”

ROMA – “La situazione che stiamo vivendo richiede l’obbligo vaccinale”. Lo sostiene il governatore Pd della Toscana, Eugenio Giani, in un’intervista rilasciata a La Repubblica. In cui aggiunge: “Siamo noi regioni che abbiamo sostenuto le spese per i tamponi, le terapie intensive, per gli hub vaccinali. I rimborsi Covid dovrebbero essere la prima preoccupazione del governo”. Cosa fare in regione alla luce di Omicron “lo valuteremo alla luce dei provvedimenti del governo di giovedì. In questi mesi ho puntato tantissimo sulle vaccinazioni e ora siamo primi in Italia”.

Favorevole ai tamponi ai vaccinati per i grandi eventi? “Secondo me rischia di offrire sponde ad una impostazione no vax. Ritengo sia molto importante insistere sulla vaccinazione più che generare ondate di persone che vanno a fare i tamponi per partecipare agli eventi. Per me è maturo il tempo di fare altre scelte”, risponde. Sull’obbligo vaccinale, “senza volerne fare una battaglia politica” ed essendo “rispettoso verso le decisioni che prenderà il governo” Giani sostiene che “che la situazione oggi richiede la scelta dell’ obbligo vaccinale.

Credo dovrà essere un tema di dibattito. Fin qui si sono voluti tenere insieme tanti piani e tante esigenze. Ma per il ritmo che le vaccinazioni dovranno avere anche in futuro coi richiami costanti l’obbligo diventa la scelta di maggior buon senso”.



