Cus Catania: Conti, Sinatra e Giovita alla ribalta

CATANIA – Le sezioni agonistiche del CUS Catania hanno celebrato con ottimi risultati l’ultimo week end sportivo prenatalizio con alcune gare che si sono protratte anche al lunedì.

Soprattutto scherma e canottaggio hanno riservato due bellissime imprese che hanno portato il CUS Catania alla ribalta nazionale, con i suoi giovanissimi atleti.

Nella scherma, Giovanni Sinatra ha vinto a Ravenna la prima tappa nazionale del Gran Prix Joy of moving nella spada cat. Allievi avendo la meglio su 154 sfidanti.

Dagli Allievi ai Ragazzi e arriva un altro ottimo risultato. Gabriele Giovita va vicinissimo a bissare l’impresa del compagno di sala e chiude secondo nella sua categoria mettendosi comunque alle spalle 142 atleti.

Nel canottaggio, in occasione dell’Italian Indoor Rowing Challenge 2021, Gloria Conti conquista nella categoria Cadette il titolo di vicecampionessa d’Italia con il secondo migliore tempo di sempre e nuovo record siciliano.

Tre grandi risultati che certificano il lavoro delle sezioni e dei tecnici cusini.

Nel volley, continua la marcia della squadra femminile cusina, impegnata nel campionato di C. Le ragazze guidate da Santino Sciacca hanno vinto al tie-break una partita combattutissima in casa di una squadra ben costruita come il Golden Volley AciCatena (questi i parziali: 25-22; 13-25; 22-25; 25-16; 13-15). In classifica Cus a un punto dalla vetta occupata dalla Alus Volley Mascalucia.

Nel rugby, ancora protagonisti i giovanissimi. L’under 19 pareggia a Messina 17-17. Partita combattutissima allo Sciavicco (ex Sperone). La squadra Cus Amatori 1963 è stata raggiunta dopo era stata meritatamente in vantaggio. La classifica di questo girone vede davanti il Cus a quota 6, poi Messina (2), e San Gregorio (0). Determinante sarà l’ultimo match fra San Gregorio e Messina.



