Derby amichevole Aiac tra le sezioni di Catania e Palermo

PALERMO – Si annuncia una grande festa ricca di passione e di quel pizzico di sano agonismo che non mancherà di certo. A Torre del Grifo, ore 14.30, scenderanno in campo le formazioni degli allenatori catanesi contro quelli palermitani. Un momento di grande condivisione che riporta in auge un’iniziativa svolta già in passato. Tra il primo e il secondo tempo l’Aiac Catania, guidata dal presidente Lucio Tosto, ha scelto di premiare sei ex tecnici del Catania. Riceveranno, infatti, un riconoscimento, tra il primo e il secondo tempo, Angelo Busetta, Vincenzo Guerini, Maurizio Pellegrino, Melo Russo, Salvo Bianchetti e Pino Rigoli. Presenzierà all’evento il presidente regionale Aiac Sicilia, José Sorbello. Tra i convocati nella sfida con il Palermo ci saranno in campo Giovanni Marchese, Armando Pantanelli e Orazio Russo. Indosseranno maglietta e pantaloncini anche lo stesso Maurizio Pellegrino, oggi direttore generale del Catania, e Ciccio Pannitteri. Tra gli altri convocati Salvatore Arcidiacono (segretario regionale dell’Aiac), Gaetano Bellia, Benny Cascio, José Chisari, Vincenzo Di Muro, Marco Coppa, Luca Di Gregorio (vice presidente provinciale Aiac), Francesco Fascetto, Fabio e Alfredo Femiano, Sergio Magrì, Ignazio Orefice, Orazio Pidatella, Antonio Richichi, Alfio Romeo, Santo Torre, Mario Valastro, Sirio Silvestri. Allena la squadra Salvo Pennisi.

Ecco la rosa di Palermo, guidata da Carmelo Gatto: Carmelo Semprevivo, Rosario Bernardo, Giancarlo Ferrara, Giuseppe Ferrante, Gabriele Cipolla, Marco Mineo, Nando Zappavigna, Claudio Di Giuseppe, Salvatore Scillufo, Antonio Di Giuseppe, Giovanni Comito, Pietro Tarantino, Salvatore Crivello, Michele Marino, Roberto Veneroso, Giovanni Ignoffo,, Salvatore Tedesco, Pietro Ruisi, Giuseppe Guida, Filippo Chinnici, Carmelo Di Salvo.



