Dopo il Natale arriva la stretta “estiva”: taglio al Green pass, le novità

Attesa per la cabina di regia con il premier Draghi

ROMA – C’è grande attesa per la cabina di regina presieduta dal premier Draghi in programma il 23 dicembre. A causa dell’aumento dei casi positivi al Covid, il Governo sta pensando ad una serie di restrizioni in vista anche delle festività natalizie. L’Italia, al momento, è l’unico paese dell’Unione Europea che sta reggendo l’urto.

Tra le soluzioni che sembrano ormai quasi certe che verranno adottate, ci sono la reintroduzione dell’obbligo della mascherina all’aperto e l’accelerazione sulle terze dosi. Fa discutere, invece, l’ipotesi del tampone anche per i vaccinati per poter accedere ai grandi eventi, discoteche, cinema e teatri. Su questo punto le regioni sono fermamente convinte che si tratti di una penalizzazione per tutti quei cittadini che si sono vaccinati.

Probabile, invece, anche la riduzione della validità del Green pass da 9 a 6 o 5 mesi, mentre per i luoghi di lavoro l’orientamento è quello di introdurre la certificazione verde rafforzata, ovvero il Green pass solo dopo aver completato il ciclo vaccinale.



