Ferrandelli: “Salvini chiarisca il suo rapporto con il no vax arrestato a Palermo“

“Accetta è ben noto alle cronache per la spregiudicatezza con cui cavalca il malcontento cittadino fino ad assumere atteggiamenti intimidatori“

PALERMO – Questa mattina la Digos di Palermo ha portato a termine una operazione che ha visto coinvolta una infermiera dell’hub vaccinale di Palermo, che non vaccinava alcuni pazienti consenzienti, ma anche il noto attivista no vax Filippo Accetta (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

Il presidente dell’Assemblea nazionale di +Europa, Fabrizio Ferrandelli, ha chiesto chiarimenti sulla posizione del leader delle Lega Matteo Salvini che, sembra, abbia rapporti proprio con Filippo Accetta: “Dall’operazione della Digos di questa mattina a Palermo – si legge nella nota diffusa da Ferrandelli – che ha portato all’arresto di un gruppo di No Vax che truffava sui vaccini emerge un quadro inquietante: il rapporto consolidato tra il leader, Filippo Accetta, e la Lega di Salvini.

LEGGI ANCHE: Palermo, finti vaccini e No Vax: le intercettazioni dell’infermiera

Accetta è ben noto alle cronache palermitane per la spregiudicatezza con cui cavalca il malcontento cittadino fino ad assumere atteggiamenti intimidatori verso istituzioni e forze dell’ordine. Il fatto che poi un personaggio così avesse accesso nell’organizzazione della campagna vaccinale deve essere chiarito quanto prima.

Ma è ancora più urgente capire – ha concluso Ferrandelli -, tanto più in vista delle elezioni, quali sono i rapporti tra Accetta e la Lega. Perché Palermo si merita di più di un fronte sovranista che mai ha voluto bene al sud e ora arruola tra le sue fila pure questi personaggi. Salvini spieghi ai palermitani i suoi rapporti e quelli della Lega con questo signore”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI