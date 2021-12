Vaccini finti a Palermo, Razza: licenziamento per l’infermiera No vax

PALERMO – Finte vaccinazioni a Palermo, l’assessore alla Salute Ruggero Razza annuncia l’avvio delle procedure di licenziamento per l’infermiera arrestata.

“Da oltre un mese – scrive l’assessore alla Salute -, nel pieno rispetto del segreto istruttorio, l’Ufficio del Commissario per l’emergenza di Palermo ha fornito ampia collaborazione alla Digos nel corso delle indagini che si sono concluse con le misure cautelari oggi disposte. Le modalità con cui l’infermiera del civico di Palermo avrebbe assunto condotte criminose per favorire no-vax non sono solo incompatibili con l’esercizio di una professione sanitaria, ma indignano a fronte di una emergenza pandemica che paralizza il mondo ed espone al rischio della vita centinaia di milioni di persone. Auspico una immediata reazione in sede disciplinare con l’avvio del procedimento di licenziamento. Ma non sono meno gravi le condotte irresponsabili di quanti hanno avuto vantaggio dalle prestazioni rese”.



