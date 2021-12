“Il Covid non esiste”, pensionato muore a 62 anni

TREVISO – Un pensionato di 62 anni, Ivo Vidotto, è morto all’ospedale di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dopo aver contratto il coronavirus. L’uomo, ex dipendente comunale in pensione, era un convinto No Vax e sosteneva che il virus in realtà fosse tutta una montatura. Una convinzione che, molto probabilmente, gli è costata la vita. Vidotto era molto conosciuto a Gaiarine, piccola comunità in provincia di Treviso, soprattutto per le sue opere di volontariato.

“Il tuo pensionamento qualche mese fa, e oggi come un fulmine a ciel sereno, ci hai salutati! – ha scritto il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, sulla pagina Facebook del Comune – Troppo presto Ivo, tanti erano i progetti che avevi in mente, e grande il tuo animo nell’essere, seppur da pensionato, ancora a disposizione per l’intera Comunità! Manifesti da appendere, le luminarie nella tua Campomolino, gli sfalci, le iniziative della biblioteca….eri sempre a disposizione con tutto il tuo entusiasmo e la tua carica positiva! Ci mancherai tanto Ivo, un abbraccio alla famiglia da parte mia, da parte di tutta la Squadra Amministrativa, e dalle tue e tuoi colleghi e dalla Comunità tutta, che ti ha sempre riconosciuto il ruolo di trascinatore. Mancherai tanto anche a tutte le generazioni di studenti che hai accompagnato a scuola in tanti anni di servizio. Riposa in pace Ivo”.



