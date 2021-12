Mazara, Titone si dimette da presidente: “Giorno triste”

"Credo che sia arrivato il momento di non farmi più trascinare dal cuore che da sempre batte per la squadra della mia città"

MAZARA – Davide Titone ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di presidente. Di seguito la lettera con cui ha voluto salutare la dirigenza gialloblù, la squadra e i tifosi.

“Ho trascorso qualche giorno pensando a cosa scrivere e soprattutto a come farlo. Oggi per me è un giorno difficile e triste, ma penso di dover prendere la decisione più saggia.

Ho deciso di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di presidente del Mazara Calcio con effetto immediato.

Lascio per spianare un nuovo percorso a chi mi subentrerà. Spetterà adesso alla società individuare un nuovo presidente.

Ho amato e continuerò da semplice dirigente ad amare questi colori gialloblù, che da sempre hanno rappresentato la storia calcistica della nostra città.

In questi tre anni di mia presidenza ho vissuto bei momenti di sport e di grande aggregazione sociale, ho conosciuto tanti personaggi del mondo dilettantistico calcistico con i quali sono diventato anche amico, così come tanti calciatori che si sono succeduti nell’indossare la casacca gialloblù. Li ho trattati come fossero figli miei, li ringrazio di cuore per tutte le emozioni, gli abbracci e i sorrisi che mi hanno regalato.

Ho rivestito il ruolo di presidente in un momento in cui il Mazara stava per fallire e l’ho fatto per la grande passione che ho sempre nutrito verso questi colori sociali. Una passione che a volte non tutti hanno capito.

Mi sono speso per la causa Mazara Calcio compiendo enormi sacrifici. Ho pure pianto dopo alcune sconfitte e ho sorriso in tante battaglie vinte sul campo.

Credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare dal cuore che da sempre batte per la squadra della mia città. Una decisione che viene fuori per senso di responsabilità e per rispetto verso la società, i calciatori e i tifosi.

Grazie a tutti per l’affetto che ho ricevuto in questi tre bellissimi anni di mia presidenza. Un grande abbraccio e sempre forza Mazara!

Davide Titone”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI