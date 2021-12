Messina, incidente mortale: perde la vita una donna, 3 feriti

Incidente mortale in tangenziale a Messina tra gli svincoli di Boccetta e Centro. Per cause al vaglio della Polstrada un tamponamento fra tre mezzi, poco prima dello svincolo di Messina Centro, ha causato la morte di una donna.

La vittima

Il tratto di strada teatro dell’incidente mortale è rimasto chiuso per diverso tempo, causando lunghe code. La vittima aveva 68 anni, tre persone sono rimaste ferite. La strada è stata prima chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi e poi riaperta su una sola corsia.

