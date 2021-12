Ordine dei Medici di Agrigento: i non vaccinati saranno sospesi

In arrivo gli elenchi dei sanitari non in regola con la vaccinazione. L'avvertimento del presidente Pitruzzella

AGRIGENTO – E’ in arrivo, nell’Agrigentino, l’elenco dei medici in servizio in provincia non ancora in regola con la somministrazione della terza dose. Medici che rischiano la sospensione dall’attività professionale “È importante che i medici non ancora in regola si sottopongano alla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid-19 entro il 150° giorno dall’inoculazione della seconda dose – ha spiegato Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo) – pena la sospensione del professionista dallo svolgimento della propria attività”.



