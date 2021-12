Palermo, donati in beneficenza smart tv all’ospedale Civico

PALERMO – Diversi smart tv sono stati donati al presidio ospedaliero Di Cristina dell’Arnas Civico di Palermo, grazie al ricavato dell’evento di beneficenza ‘Christmas for Children’ del 19 dicembre.

Una iniziativa molto partecipata, svolta nell’ambito del più ampio progetto ‘Smile for Children’, nato nel 2018 dall’idea di alcuni giovani palermitani. “L’edizione di quest’anno è stata un successo senza precedenti, un progetto nato per gioco nel 2018, oggi si afferma come una realtà viva e presente” dicono Domenico Bonanno e Viviana Raja, ideatori del progetto.

“Abbiamo voluto dare un segnale forte ai cittadini. Ciò che più ci interessava, oltre al donare dei televisori da sistemare nelle stanze sprovviste che potessero rendere meno gravosa la degenza dei piccoli, era soprattutto l’aspetto simbolico dell’iniziativa. – spiegano – In un momento così difficile per tutti, stiamo dando vita ad un network che vuole creare sinergie virtuose tra cittadinanza, associazioni e istituzioni, affinchè eventi come il nostro non siano fini a se stessi ma diventino strumenti per sensibilizzare le cittadinanza e sentire la cosa pubblica come qualcosa di tutti.” La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Arnas Civico Roberto Colletti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI