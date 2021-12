Palermo, emergenza bare ai Rotoli: da Roma arrivano 2 milioni

PALERMO – Approvato al Senato l’emendamento che stanzia 2 milioni di euro per interventi straordinari volti a superare l’emergenza cimiteriale ai Rotoli di Palermo. Lo rende noto Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo. “Attraverso questo emendamento grazie alla perseveranza e all’impegno dei deputati della Lega, riusciremo a restituire ai parenti dei defunti ciò che è stato loro tolto, garantendo una sepoltura dignitosa. Ci auguriamo che Orlando non interpreti lo sforzo dell’Aula come l’ennesima occasione per esimersi dall’impegno che lui e la sua giunta devono mantenere nei confronti della città, recuperando piuttosto alla negligenza di questi anni che ha umiliato la nostra amata Palermo davanti al mondo”.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dagli esponenti palermitani del Carroccio, Igor Gelarda e Marianna Caronia. “È stato approvato l’emendamento proposto dalla Lega, i cui promotori sono stati la senatrice Sudano e il senatore Mollame – scrivono in una nota – che prevede lo stanziamento di due milioni di euro per l’emergenza cimiteri a Palermo. Si tratta di una somma che permetterà di acquistare poco meno di un migliaio di loculi fuori terra, secondo un progetto presentato dallo stesso comune, e quindi togliere le bare a deposito al cimitero dei Rotoli. Si tratta di un atto concreto che la Lega di Matteo Salvini è riuscito a fare nei confronti di una città ma gestita è mal governata dal sindaco Leoluca Orlando. Niente tagli di nastro in questo caso, o vuote parole di accoglienza, ma soldi veri per ridurre una vergogna insopportabile al cimitero dei Rotoli di Palermo . Una battaglia che abbiamo seguito con forza e coraggio, che Matteo Salvini ha completamente fatto anche sua, e per la quale non ci fermeremo fino a quando non ci sarà più nessuna bara al deposito. Quello che non è riuscito a fare il sindaco Orlando in questi anni lo ha fatto la Lega, con buona pace di chi dice che non siamo attenti ai bisogni del meridione”.



