Palermo, Filippi: “Contro il Latina non sarà facile”

PALERMO – Terminato il girone d’andata, si è già proiettati alla prima giornata dopo il giro di boa del raggruppamento meridionale di Serie C. Giacomo Filippi, tecnico dei rosanero, prepara la sfida in trasferta contro il Latina in programma mercoledì 22 dicembre alle 18.00: “Contro il Bari dovevamo vendicare la brutta prestazione nel derby di Catania, ma adesso non dobbiamo rifarci di nulla. Domani avremo qualche assenza – sottolinea Filippi – Valente non ha recuperato, Marconi ha un affaticamento al flessore e non è stato convocato, Doda non sarà della partita e Marong è ancora infortunato. Recuperiamo Giron visto che il dolore al piede è diminuito. Contro il Latina sarà una partita difficile da affrontare dopo un dispendio di energie sostanzioso contro il Bari, ma siamo pronti a fare un’ottima prestazione e a chiudere l’annata con un ottimo risultato”.



Sulle prestazioni dei rosanero lontano dal “Renzo Barbera”, Filippi ha spiegato: “La squadra mentalmente è serena, dobbiamo concentrarci sulla partita contro il Latina. Stiamo avvertendo un po’ di fatica, ma è fisiologico. È normale che qualche giocatore abbia un calo di prestazione. Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi domani e poi potremo rifiatare fino al 9 gennaio. Abbiamo steccato la partita di Catania, ma col Bari abbiamo lottato. Dobbiamo fare di tutto per battere il Latina e rimanere agganciati al Bari. La mia squadra fa il massimo e lotterà per competere fino alla fine per il primo posto”.



