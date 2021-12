Palermo, ok da Commissione Bilancio per piano di riequilibrio a gennaio

PALERMO – La Giunta Comunale ha approvato il piano di riequilibrio per le casse del Comune di Palermo, questo si sarebbe dovuto presentare entro il 28 dicembre al Consiglio Comunale, ma la Commissione Bilancio al Senato ha approvato, con parere favorevole del Governo, il rinvio al 31 gennaio 2022 del piano di riequilibrio di Palermo.

“Dopo l’intervento a sostegno dei problemi finanziari di tutti i comuni siciliani e in attesa di ulteriori interventi richiesti da Anci Sicilia, la posizione assunta oggi dal Senato e condivisa dal governo costituisce un contributo importante per evitare alla città un disastroso e inutile dissesto e per stimolare la prosecuzione di un percorso volto a realizzare al tempo stesso la riorganizzazione della macchina amministrativa e a mettere in sicurezza per il futuro la situazione finanziaria del Comune”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

“È la conferma – ha concluso Orlando – di quanto ho sostenuto in queste settimane e cioè che il governo e il Parlamento hanno prestato e prestano grande attenzione affinché si eviti il dissesto”.



