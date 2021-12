Pnrr, Raciti (Pd): “Bene emendamento per zona Catanese colpita da sisma”

CATANIA – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, nell’ambito del decreto Pnrr, dell’emendamento

che, all’articolo 20-bis, estende anche ai territori della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma di Santo Stefano le disposizioni in materia edilizia previste dal D.L. 55/2018 a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del

2016, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati. L’istanza, sostenuta dall’Ordine degli

ingegneri e degli architetti di Catania, dal commissario dott. Scalia e dal comitato che organizza i cittadini colpiti dal

sisma, inizialmente esclusa dalla discussione in sede referente, ha trovato pieno accoglimento grazie all’attenzione

dell’onorevole Stefania Pezzopane (Pd), che ringrazio per l’attenzione rivolta alle esigenze di ricostruzione del nostro Territorio”. Lo scrive in una nota Fausto Raciti, parlamentare del Partito democratico.



