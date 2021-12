San Cipirello, inaugurato murale per dire ‘No alla mafia’

SAN CIPIRELLO (PALERMO) – I volti di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e don Pino Puglisi campeggiano da oggi su un muro di San Cipirello, in provincia di Palermo, per ribadire un no corale alla mafia da quello stesso comune che solo due anni prima è stato commissariato per infiltrazioni mafiose. A realizzare il murales è stato l’artista Vito Cardinale, grazie a un protocollo di intesa tra il Centro studi Pio La Torre e il Comune.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il prefetto Giuseppe Forlani, il commissario straordinario Giovanni Cocco, il presidente del Centro studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco, e l’autore dell’opera, Vito Cardinale. Con loro c’erano anche i rappresentanti del “baby consiglio” che insediatosi nell’aula consiliare poco prima, accompagnati dai loro docenti.

“I volti di queste persone rappresentano simbolicamente l’impegno antimafia dell’intero popolo siciliano – ha detto Vito Lo Monaco rivolgendosi ai ragazzi presenti – San Cipirello è sempre stato un paese di antimafia e non di mafia, ma dal momento in cui la partecipazione popolare è diminuita la mafia ha avuto la possibilità di infiltrarsi grazie al consenso della politica. Ricordare questa storia alle nuove generazioni è necessario per evitare che ingiustizie e disuguaglianze facciano parte del loro futuro”.















