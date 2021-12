Tragedia sfiorata a scuola, indagano i carabinieri

La ragazzina precipitata ieri dalla finestra della propria aula non è in pericolo di vita.

Catania – Si trova ricoverata nell’area dell’emergenza-urgenza pediatrica dell’ospedale Cannizzaro di Catania la bambina di 11 anni che ieri e’ caduta da una finestra della scuola media ‘Raffaello Sanzio’ di Tremestieri Etneo, nel Catanese, da un’altezza di circa 3 metri. Ha trascorso la notte nel nosocomio assistita dalla madre. Accompagnata dal 118 ed entrata in codice rosso per politrauma, la bambina e’ stata sottoposta ad accertamenti che hanno evidenziato contusioni polmonari e una linea di frattura all’altezza del bacino. Ulteriori approfondimenti diagnostici sono in corso. I medici non hanno ancora formulato la prognosi, ma la piccola non e’ in pericolo di vita. Sull’accaduto, che secondo l’undicenne e’ stato un incidente avvenuto mentre si sporgeva dalla finestra, indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI