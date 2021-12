Buona campagna elettorale a tutti

CATANIA – Chi ha tempo non aspetti tempo, perché chi primo arriva meglio alloggia. A Natale si può. Fare cosa? Scattare d’anticipo e uscire i manifesti al sapore di panettone elettorale (o qualcosa che ci assomigli tanto). A Belpasso è così. Nel comune con più deputati Ars di Sicilia, i legittimi auguri murali dei deputati Giuseppe Zitelli e Alfio Papale aprono di fatto la lunga competizione per il rinnovo dell’Assemblea di Palazzo dei Normanni. I manifesti sono già alle pareti con tanto di simbolo di partito. Non si vedono invece quelli di Gianina Ciancio. Ma i 70×100 ad personam non stanno esattamente nello spirito delle prime linee storiche dei cinque stelle (e poi c’è la questione – non da poco – del terzo mandato a stoppare ogni tentazione natalizia). Ma a Natale si può. E sopratutto: ogni occasione è buona. Per fare gli auguri.



