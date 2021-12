A Palermo nasce Officium, “È tempo del fare, basta bla, bla, bla ..”

“Aspirare ad una normalità, puntare ad una contemporaneità. E’ questo il ruolo che uomini e donne di officium desiderano avere per la città di Palermo”.

Così Isabella Munda, segretario generale dell’associazione Officium, ha presentato, ieri pomeriggio, alle Officine Baronali, il nuovo progetto per la città di Palermo.

Circa 250 persone, tra imprenditori, professionisti, dirigenti regionali, docenti universitari, artigiani, dipendenti, lavoratori autonomi, operatori sociali e culturali, hanno accolto l’invito del presidente e del vice-presidente di Officium, rispettivamente Giulia Noera e Marcello Caruso, per un brindisi di auguri, in prossimità delle feste natalizie.

Un’occasione per ribadire la mission della nuova associazione Officium. “È giunto il momento di impegnarsi per la città. Basta girare la faccia, non possiamo far finta di nulla, dobbiamo attivarci – hanno affermato con enfasi gli organizzatori. Tutti noi siamo chiamati a tentare, a provare a dare una mano per ricostruire questa città”.

Officium è un’associazione culturale, il cui obiettivo è quello di promuovere, attraverso eventi, iniziative e progetti sul territorio, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini nelle dinamiche sociali ed economiche.

“Per il nuovo anno – ha spiegato il presidente Giulia Noera – abbiamo già programmato i ‘caminetti’. In pratica, riprendendo l’idea delle chiacchierate di Roosevelt, organizzeremo degli incontri con tematiche specifiche, funzionali al miglioramento della città. Questi appuntamenti verranno affidati ad esperti del settore, così da fare vedere concretamente come in altre città d’Italia, di fronte a differenti problematiche cittadine, sono state trovate e messe in pratica soluzione reali ed effettive”.

Con i caminetti di Officium si parte ufficialmente venerdì 21 gennaio, con l’incontro culturale dal titolo “Angolature di trasgressione culturale”, che vedrà l’intervento del professore Salvatore La Rosa.

Nel mese di febbraio, invece, seguiranno appuntamenti con focus sport, urbanistica, project financing.

“Officium racchiude il senso del dovere, il servizio, il compito orientato a livello morale, sociale e politico, per il miglioramento della vita pubblica. – ha ribadito il vice presidente Marcello Caruso – Ecco perché un gruppo di 450 traimprenditori, professionisti, operatori sociali e culturali stanno facendo squadra: ascoltare, studiare, confrontarsi per proporre alla nostra bellissima Palermo non solo soluzioni concrete a problemi semplici e normali, ma anche progetti innovativi. Vogliamo disegnare una città contemporanea nella tradizione. Oltre ai caminetti, – ha concluso – ci impegneremo socialmente, con iniziative rivolte ai meno fortunati, grazie alle azioni e al contributo degli imprenditori che fanno parte di Officium“.



