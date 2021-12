Adrano, aggressione a un giovane straniero: denunciati

CATANIA – Due denunciati, tra cui un minorenne, per un’aggressione a un giovane straniero. Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Dottore Paolo Leone, a seguito di tempestiva e approfondita attività di indagine ha denunciato in stato di libertà due soggetti risultati tra gli autori di un’aggressione in danno di un giovane straniero, nella serata del 18 novembre scorso.

Quella sera, personale della Volante di Adrano è intervenuto nella centralissima via Garibaldi, su richiesta di soccorso di un uomo vittima di una violenta aggressione a opera di diversi giovani.

L’uomo presentava diversi evidenti ematomi, lamentando inoltre dolori di particolare intensità, motivo per cui personale 118, dopo le prime cure, ha ritenuto opportuno condurre la vittima presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biancavilla, dove sono state riscontrate numerose contusioni, con una prognosi di 30 giorni.

Nel contempo, il personale di Polizia intervenuto ha raccolto ogni evidenza e informazione utili a costituire un efficace quadro investigativo.

Dopo un’attenta analisi degli elementi, i polizotti sono giunti all’identità di due dei responsabili delle violenza, uno dei quali minorenne, che sono stati rintracciati e deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie.



