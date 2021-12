Catania, medico no vax in oncologia: sanzione dei Nas

Il dirigente non vaccinato è stato scoperto nell'ospedale di Caltagirone, 308 camici bianchi individuati in tutta Italia

CATANIA – Un dirigente medico di oncologia di Caltagirone è stato sanzionato dai Nas dei Carabinieri per non essersi vaccinato e avere continuato comunque a esercitare la professione: è il caso più eclatante rilevato in Sicilia dai Nuclei Antisofisticazione e sanità dei Carabinieri, impegnati in tutta Italia in una campagna di verifica sullo stato vaccinale dei lavoratori della sanità. I controlli sono stati avviati a novembre e hanno consentito di scoprire complessivamente 308 lavoratori del settore sanitario che continuavano a lavorare nonostante non fossero vaccinati.

I medici siciliani

Sono due i casi che riguardano la Sicilia segnalati dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, entrambi scoperti dai Nas di Catania. Il primo è un dirigente medico di oncologia, in servizio nel presidio ospedaliero di Caltagirone, che è stato sanzionato per aver esercitato la propria professione in difetto della vaccinazione per Covid 19.

Sempre il Nas di Catania ha scoperto un dirigente medico che operava in un paese in provincia di Messina nel Servizio di continuità assistenziale, e che continuava a lavorare con il Green Pass scaduto: non si era ancora sottoposto, infatti, alla terza dose di vaccino entro i termini previsti.

I controlli in tutta Italia

Le verifiche dei Nas hanno coinvolto più di seimila persone che operavano a vario titolo nella sanità su tutto il territorio nazionale. In 308 sono stati trovati a lavorare senza vaccinazione o con delle irregolarità nei Green Pass, e tra questi 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti e infermieri sono stati denunciati alla magistratura per esercizio abusivo della professione perché continuavano a svolgere la propria attività nonostante fossero stati sospesi dalle autorità sanitarie o dagli ordini professionali. La sospensione dalla professione, infatti, è una misura a cui già da tempo ricorrono gli ordini per indurre alla vaccinazione.

Sequestrati, inoltre, 6 studi medici e 2 farmacie al cui interno svolgevano la propria attività dei professionisti già sospesi.



