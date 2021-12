Covid, Palù (Aifa): “Terza dose anche per gli under 18”

“I dati indicano che la variante Omicron si diffonde con maggior rapidità, non sappiamo il suo impatto clinico. Sappiamo però che due dosi di vaccino non sono sufficienti a indurre un titolo di anticorpale, tre dosi sì. Quindi il booster sarà necessario anche nella fascia di età degli under 18 per renderli resistenti all’infezione e soprattutto alla malattia”. A dichiararlo, ai microfoni di Sky TG24 Giorgio Palù, il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco.



