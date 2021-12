Covid, si studia uno spray nasale per sconfiggere il virus

La variante Omicron non si ferma e avanza in maniera costante e il direttore dell’Oms Europa inviata la popolazione a fare la terza dose di vaccino per fermare l’avanzata del virus, ma intanto si studiano nuovi farmaci.

Tra questi c’è lo spray nasale, comunemente usato come anticoagulante del sangue che si sta dimostrando efficace nel prevenire la trasmissione del Covid-19, incluse le varianti emergenti e la stessa Omicron. Il farmaco è l’eparina e ricercatori delle università australiane di Melbourne e Monash, e di quella di Oxford, hanno avviato una sperimentazione di sei mesi in 340 nuclei familiari, dopo aver confermato i risultati di ricerche internazionali, che indicano come l’eparina possa bloccare la trasmissione del Covid-19 e prevenire il contagio.

Lo spray riveste le superfici all’interno del naso ma non raggiunge i polmoni. È già il secondo farmaco più utilizzato al mondo e ha la più alta densità di carica negativa tra tutte le biomolecole conosciute. Rimane stabile in temperatura ambiente per più di tre mesi e può, quindi, essere ampiamente distribuito. Nella sperimentazione, nei nuclei familiari in cui un componente risulta positivo al virus, entro 24 ore dalla diagnosi viene somministrato a metà dei conviventi lo spray nasale di eparina e agli altri un placebo.

Il direttore del Centro di ricerca sulla salute polmonare dell’Università di Melbourne, Gary Anderson, che guida il progetto, spiega sul sito dell’ateneo che lo spray sarà facile da usare: due spruzzi ogni narice, tre volte al giorno. “Quando il virus entra nel naso si lega alla molecola detta eparan che è anche presente nelle membrane nasali, e se il virus si muta in quel punto non si può legare altrove. L’eparina è così vicina come struttura all’eparan che lega ad essa e quindi paralizza il virus, gli impedisce di infettare la persona e anche di contagiare altri“.



