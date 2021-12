Covid, Sileri: “Possibile anticipo della terza dose”

ROMA – “Domani dalla cabina di regia usciranno delle indicazioni. È chiaro che da una parte saranno possibili divieti e restrizioni, come le mascherine all’aperto e ovunque in Italia. L’altra novità “potrà essere l’anticipo della terza dose. Sappiamo che a cinque mesi cala l’efficacia del vaccino, magari si potrà anticiparla o ci sarà la possibilità di prenotarla per alcune fasce d’età. È possibile che si pensi a una riduzione” della durata “del Green pass”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Videolina.



