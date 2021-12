La cupola militare del clan Cappello: la scelta dei riti

CATANIA – Cambia il gup per una questione di assegnazioni e trasferimenti ‘a tempo’ nel distretto giudiziario catanese. Al posto di Santino Mirabella arriva la giudice Anna Maria Cristaldi nell’udienza preliminare del processo Minecraft che vede alla sbarra gli ultimi boss e gregari del clan Cappello di Catania. La Squadra Mobile, all’inizio dell’anno, ha fermato i vertici dei due gruppi operativi nella città della potente cosca.



Un’inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della pm Antonella Barrera. Ma 13 su 15 imputati hanno anticipato alla giudice di voler accedere al rito abbreviato. Tra questi Massimo Cappello, fratello del capomafia Turi, e Salvuccio Lombardo jr, figlio di Salvatore (che è cugino del boss Salvatore Cappello al 41 bis). Per gli inquirenti i due sarebbero stati i capi di due squadre che avrebbero controllato un fiorente traffico di droga. inoltre le intercettazioni hanno permesso di documentare il possesso di potenti e micidiali armi. Non dimentichiamo che Massimo Cappello e Lombardo jr sono anche co-imputati per la sparatoria di Librino dell’8 agosto 2020.

Nessun rito alternativo invece per Francesco Cavallaro, Costel Soru e Giovanni Santoro. Gli abbreviati saranno formalizzati nella prossima udienza fissata dal gup il prossimo 18 gennaio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI