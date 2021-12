Meteo, in Sicilia calano ancora le temperature: punte fino a zero gradi

La burrasca prevista per le prossime ore non arriverà in Sicilia. Scongiurato il rischio maltempo nell’Isola, in cui si prevede cielo sereno e poca nuvolosità. Temperature però ancora in calo, con punte di zero gradi che si toccheranno nelle zone più interne dell’Isola. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni nel resto d’Italia

Nel resto d’Italia si avvicina lentamente una perturbazione. Peggiora con qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio, localmente sulle Marche e poi anche in Calabria. Nebbie locali in Pianura Padana, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI