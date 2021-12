Meteo, tre perturbazioni in arrivo sull’Italia per Natale

ROMA – Saranno tre le perturbazioni che si abbatteranno sull’Italia a partire dalla vigilia di Natale. Ad annunciarlo è il sito www.iLMeteo.it. A partire da venerdì 24 dicembre l’arrivo di venti meridionali porteranno una perturbazione che causerà le prime piogge dal pomeriggio-sera partendo da Toscana e Liguria, poi anche su Piemonte e Lombardia. Nella giornata di Natale previste piogge diffuse su tutto il Nord della penisola, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con precipitazioni a tratti forti su Liguria e Friuli Venezia Giulia.

I venti meridionali diventeranno via via più sostenuti facendo aumentare le temperature. La neve sulle Alpi scenderà copiosa a partire da circa 1300 metri e sugli Appennini oltre i 1800 metri. La seconda perturbazione giungerà invece per Santo Stefano (domenica 26 dicembre). Il fronte perturbato sarà più forte del precedente e alimentato da aria più fredda in quota. Previste piogge da moderate a forti su gran parte del settentrione, ma soprattutto su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Su Toscana e Lazio si potranno verificare anche locali bombe d’acqua. Grazie all’aria più fredda in quota la neve cadrà abbondante sulle Alpi sopra i 1000 metri e sugli Appennini a partire dai 1500 metri.

Infine, la terza perturbazione colpirà l’Italia, compreso il Sud, nella giornata di lunedì 27 dicembre. Le temperature, a causa dei venti più miti meridionali, tenderanno ad aumentare con punte massime di 15-18°C al Centro-Sud, 10-12°C al Nordest e 5-8°C al Nordovest. Nel dettaglio: Mercoledì 22. Al nord: cielo a tratti molto nuvoloso. Al centro: piogge sul Lazio, locali su Toscana, Umbria e Marche. Al sud: piogge in Calabria. Giovedì 23. Al nord: cielo spesso coperto, locali nebbie al Nordovest. Al centro: dal pomeriggio peggiora sulla Toscana. Al sud: qualche pioggia sul catanese, più sole altrove. Venerdì 24. Al nord: coperto, verso sera peggiora con piogge. Al centro: piogge in Toscana, più sole altrove. Al sud: bel tempo. Natale e Santo Stefano con piogge al Centro-Nord.



