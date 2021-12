Palermo, 3 milioni di euro per l’asilo nido Danisinni

PALERMO – E’ stato approvato il decreto di finanziamento regionale in favore del comune di Palermo, per un ammontare di 3 milioni di euro, per i lavori di ristrutturazione interna per l’adeguamento alla normativa dell’asilo nido Galante in piazza Danisinni. L’amministrazione comunale ha già svolto tutte le verifiche, utili ad indire la gara. Per il sindaco, Leoluca Orlando, si tratta di “una notizia bellissima, un motivo di speranza in occasione del Santo Natale. Continua il cammino esemplare del Borgo Danisinni che insieme a tutta la comunità cittadina e in collaborazione con l’amministrazione comunale, conferma l’importanza dell’impegno civile e della sinergia con le realtà territoriali.”



