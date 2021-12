Palermo, allerta per i contagi Covid: tutti i dati dei comuni FOTO

PALERMO – La curva epidemica in Sicilia ha fatto registrare alcuni picchi alternati a fasi di apparente calma. Da luglio 2021 l’istituto superiore di sanità ha osservato un nuovo aumento dei casi, verosimilmente dovuto all’allentamento delle misure di restrizione e alla contemporanea diffusione della variante delta, caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti circolanti in precedenza. In linea con l’andamento della curva nazionale, anche sull’Isola nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale dei nuovi positivi. Negli ultimi 7 giorni si rileva una incidenza di 188.95 casi per 100.000 abitanti a fronte di una media nazionale di 276.16

In provincia di Palermo, tra il 13 e il 19 dicembre si sono registrati 1670 nuovi positivi. Nella settimana precedente erano stati poco più di mille. Solamente 10 nuovi pazienti, tuttavia, si trovano ricoverati in terapia intensiva, mentre le nuove ospedalizzazioni nell’ultima settimana sono state 57.

A PALERMO città si registrano 784 nuovi casi nell’ultima settimana. Seguono Villabate 21, Monreale 18, Altofonte 7, Piana degli Albanesi e Belmonte Mezzagno 4, Santa Cristina Gela 1.

Nel distretto di PETRALIA SOPRANA i nuovi positivi registrati nell’ultima settimana sono stati 75, così suddivisi: Alimena 18, Petralia Sottana 9, Blufi 3, Bompietro 3, Polizzi Generosa 5, Gangi 10, Geraci Siculo 1.

Nel distretto di TERMINI IMERESE sono invece stati rilevati 129 nuovi casi: Caltavuturo 60, Cerda 35, Scillato 7, Sciara 7, Montemaggiore Belsito 2, Caccamo 4, Termini Imerese 11, Trabia 3.

Nel distretto sanitario di CORLEONE 47 persone hanno contratto il Covid tra il 13 e il 19 dicembre: a spiccare è Roccamena con 26 nuovi casi, seguita da Corleone con 16, Giuliana 3, Campofiorito 1.

A CARINI invece, dove si contano 157 nuovi contagi totali, il distretto conta almeno un positivo per comune. In vetta c’è il comune di Carini con 55 positivi, seguito da Torretta 29, Terrasini 28, Cinisi 19, Isola delle femmine 18, Capaci 8.

Nel distretto di MISILMERI si contano 97 positivi: Ventimiglia di Sicilia 18, Villafrati 24, Cefalà Diana 4, Marineo 21, Ciminna 6, Misilmeri 21, Bolognetta 3.

Nel distretto di PARTINICO il comune con il maggior numero di nuovi positivi è Trappeto, con 22 contagiati. Seguono i comuni di Balestrate e Partinico con 17, Camporeale 16, Montelepre 10, Giardinello 6, San Giuseppe Jato 3, Borgetto 2.

Nel distretto di BAGHERIA 125 nuovi contagiati, con il comune capofila che conta ben 89 nuovi positivi al Covid. Seguono Ficarazzi 19, Casteldaccia 12, Altavilla Milicia 3, Santa Flavia 2.

A CEFALU’ 28 nuovi casi nel distretto: Castelbuono 11, Campofelice di Roccella 8, Lascari 5, Cefalù 3, Collesano 1.

Altri contagi si registrano a Prizzi 6, Alia 4, Valledolmo 1.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI