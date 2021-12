Palermo, oltre 5000 giocattoli non sicuri: scatta il sequestro

PALERMO – Operazione dei nas di Palermo bla vigilia di Natale, per far sì che i regali per i bambini siano sicuri. Le forze dell’ordine hanno sequestrato in 4 negozi cinesi ben 5337 giocattoli ed addobbi natalizi, per circa 35.000 euro, senza il marchio Ce e le indicazioni in lingua italiana e delle precauzioni d’uso.

Sono state denunciate 4 persone aver messo in vendita i prodotti ed elevate sanzioni amministrative per complessivi 4.128 euro. Tra i giocattoli sequestrati prodotti in plastica, senza i requisiti di sicurezza e giocattoli tradizionali, matite per colorare ed articoli di natale per l’addobbo del tradizionale albero, venduti in assenza della marcatura di conformità Ce. I prodotti potevano essere pericolosi per i bambini



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI