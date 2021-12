Test, tracciamento e quarantena: cosa fare se si incontra un positivo

ROMA – Il nuovo record di positivi registrato ieri in Italia dimostra che la fase emergenziale è tutt’altro che risolta. Ma cosa bisogna fare se si è stati in contatto con un positivo? Alcune procedure sono cambiate rispetto a prima.

La prima cosa da fare è il tracciamento: si punta a isolare le persone che sono entrate in contatto con la persona risultata positiva dal resto della popolazione e interrompere così la catena di trasmissione del virus. Si parte dai contatti stretti che sono quelle persone con cui si è avuto un contatto stretto nelle 48 ore precedenti alla positività della persona.

In caso di contatto con una persona risultata positiva al Covid è necessario limitare al massimo le proprie interazioni con il resto della popolazione attraverso una quarantena, l’isolamento e la sorveglianza attiva. La quarantena è di 7 giorni per i vaccinati, al termine della quale bisognerà sottoporsi al tampone. E’ invece 14 giorni la quarantena per i non vaccinati.



