PALERMO – Ars: via libera ai soldi per rimuovere la cenere vulcanica. “4,5 milioni di euro in favore dei comuni etnei per la rimozione della cenere vulcanica. Lo prevede l’articolo 6 delle variazioni di bilancio, appena approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana. E’ un passaggio importante, questo, per le casse dei comuni che, da febbraio, hanno dovuto sostenere uno sforzo non indifferente per fronteggiare l’emergenza causata dalle continue eruzioni del vulcano”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che nel corso della sessione finanziaria, ha presentato l’emendamento approvato oggi a Sala d’Ercole.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI