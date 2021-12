Catania, a San Giuliano il concerto di Natale della Prefettura

CATANIA – Un concerto di Natale, su iniziativa della Prefettura e in collaborazione con il Liceo Musicale Turrisi Colonna, si è svolto nella Chiesa di San Giuliano di Via Crociferi, appartenente al Patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, lo scorso 21 dicembre alle ore 19.00.

I saluti del Prefetto

Prima di dare inizio al ricco programma di musiche classiche, sacre e natalizie proposto dal Maestro Raciti ed eseguito dall’Orchestra Sinfonica Giovanile del Liceo, composta da sessanta elementi tra archi, fiati e percussioni, il Prefetto ha salutato gli ospiti e le molte Autorità Civili, Militari e Religiose presenti e ringraziato per aver contribuito all’iniziativa il Rettore della Chiesa Monsignor. Leone Calambrogio e il dirigente scolastico professor Emanuele Rapisarda. Pur nel rispetto delle prescrizioni anti covid, il Prefetto ha voluto cogliere l’occasione per formulare gli auguri per le prossime festività, auspicando il superamento dell’emergenza pandemica e sottolineando la necessità di continuare ad osservare le regole, non solo nell’interesse di ciascuno, ma anche per consentire il proseguo delle attività economiche.

Il Prefetto ha evidenziato che la scelta di far svolgere il concerto in una chiesa del Fondo Edifici di Culto ha anche l’obiettivo di valorizzare questo importante patrimonio del nostro territorio, consentendone la conoscenza e la fruizione. Il Prefetto ha anche sottolineato che affidare il concerto a un’orchestra di ragazzi rappresenta un messaggio di speranza e di prospettive migliori per il nostro futuro.

L’intervento del sindaco e il concerto

Il Sindaco Salvo Pogliese ha rivolto vivo apprezzamento per l’iniziativa e per la scelta dell’Orchestra Sinfonica del Turrisi Colonna, diretta dal Maestro Raciti, formata da allievi ed ex allievi e docenti di strumento, conosciuta ormai da diversi anni per l’eccellente contributo musicale al territorio, e rivolto a tutti gli auguri per le prossime festività natalizie.

Il concerto ha avuto inizio con l’Overture della Norma e quella del Nabucco di Giuseppe Verdi, seguita dalla musica sacra di W. A. Mozart con l’Alleluja Exsultate, Jubilate, interpretata dal soprano Marzia Catania e l’Ave Verum Corpus, inno eucaristico per Coro e Orchestra eseguito dagli allievi di canto, preparati dai docenti Stefania Pistone e Ada Giuffrida.

L’esecuzione dei brani è proseguita con Stille Nacht, per Coro e Orchestra con l’assolo al Sax di Alfio Russo, bambino di soli dieci anni, con Adeste Fideles, White Cristmans, Oh Happy Day, Happy Xmas, insieme a nenie natalizie, proseguendo con J. Strauss con il Trisch, trasch Polka, An der schonen blauen Donau op. 314, conosciuto come il Bel Danubio blu e infine la marcia di Radetzy.

Al termine del concerto il Maestro Raciti ha ringraziato i suoi colleghi di strumento e gli allievi che hanno contribuito alla realizzazione del medesimo, che si è svolto nel pieno rispetto della normativa anti covid-19, con l’esibizione del green pass rafforzato da parte di tutti gli invitati.



