Cresce la pressione sugli ospedali: la mappa dei posti Covid

CATANIA – Ricoveri in aumento negli ospedali catanesi. L’impennata dei contagi registrata nelle ultime settimane sta iniziando a pressare le strutture sanitarie cittadine dove i posti Covid sono quasi tutti occupati.

I numeri, in generale, sono nettamente inferiori a quelli dell’anno scorso, e i posti attualmente destinati ai pazienti affetti da coronavirus sono stati diminuiti un po’ ovunque. Ma la fotografia scattata a pochi giorni dalle festività natalizie mostra un quadro preoccupante.

All’ospedale Garibaldi sono occupati 36 posti Covid su 36 disponibili. Numeri che dovrebbero restare stabili poiché già ieri non erano previste dimissioni. Un paziente covid è al momento al pronto soccorso in attesa di essere ricoverato in un’altra struttura. Qui non sono previste terapie intensive per il Covid.

Al Cannizzaro resta solo un posto libero. Anzi, sembrerebbe restare dal momento che i numeri sono riferiti a ieri. Sui sessanta posti disponibili, di cui 56 di ordinaria degenza, 55 sono occupati. Dei 4 posti in terapia intensiva disponibili nessuno è libero.

Trend opposto si regista al San Marco: qui, fino a due giorni fa i ricoverati erano 50, su 50 posti disponibili, ma oggi: sono 46, di cui 4 in pediatria e 4 in ostetricia. Non bene, invece, le terapie intensive: sette posti occupati su sette disponibili. Disponibili anche i due posti Ecmo: purtroppo, il paziente che lottava per la vita non ce l’ha fatta.



