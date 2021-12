Catania, al Policlinico continuano i vaccini per i più piccoli

CATANIA – A una settimana dall’avvio della campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, prosegue la vaccinazione antiCovid nell’hub vaccinale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, nell’edificio 9 del presidio “Rodolico” di via Santa Sofia. Nelle due giornate di giovedì 16 e martedì 21 dicembre scorsi, i bambini vaccinati sono stati 120, secondo un programma preciso che prevede la somministrazione di un massimo di 60 dosi al giorno a garanzia della sicurezza dei piccoli che possono avere spazio e attenzioni maggiori. Per accedere nei due pomeriggi settimanali dedicati, il martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17, basterà prenotarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it.

Come si vaccinano i più piccoli

L’Azienda guidata da Gaetano Sirna, ha offerto da subito al Commissario Covid della provincia di Catania, Pino Liberti, la propria disponibilità ad eseguire le vaccinazioni pediatriche, creando per i piccoli utenti percorsi ad hoc a loro strettamente dedicati. Ad attendere i più piccini ci sono palloncini colorati, sorprese e giochi, curati dall’Associazione ABIO di Catania i cui volontari offrono momenti di svago durante l’attesa post vaccino, con l’obiettivo di distrarre i piccoli pazienti e ridurre loro eventuali ansie e tensioni.

La struttura, per caratteristiche e location, permette di accogliere tutte le tipologie di utenza infantile e di andare incontro agli specifici bisogni dei bambini. Il team di vaccinazione è costituito da 2 pediatri, 4 infermieri e 1 anestesista per garantire le condizioni di qualità e sicurezza della somministrazione anche a soggetti allergici.

Le aperture nei prossimi giorni

Nelle prossime settimane di festa l’hub, fermo restando quanto stabilito per le vaccinazioni pediatriche, rimarrà aperto all’utenza adulta, nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre e 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio dalle ore 8.30 alle 12.30. Sabato 8 anche nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.



