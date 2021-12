Covid, a 55 anni muore Luca Pettenò campione di body building

Si è spento, ad appena 55 anni, Luca Pettenò, agente di sicurezza e bodybuilder, pluripremiato a livello italiano e internazionale nelle categorie “over”. Pettenò si trovava all’ospedale di Mirano, dove era ricoverato dopo aver contratto il virus.

Residente da qualche tempo a Caltana di Santa Maria di Sala, aveva sempre vissuto a Pianiga e frequentava da molti anni il “Linea Club” di Vigonza.

Sul suo profilo Facebook in tanti lo ricordano con messaggi di cordoglio: “addio amico mio…..ci rivediamo presto in cielo“. “Che la terra ti sia lieve“ o ancora “Ricordati Signore di questo fratello che hai chiamato a Te da questa vita, come col Battesimo lo hai unito a Te rendilo partecipe della Tua Resurrezione. Riposa in Cristo Luca“.

Pettenò lascia la madre, i fratelli Marco e Massimo e le due sorelle Cinzia e Loretta. I funerali si terranno lunedì 27 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Martino vescovo a Pianiga.



