Covid, il governo pronto a vietare le feste all’aperto: ecco fino a quando

ROMA – La cabina di regia del governo sta discutendo le misure da introdurre per fermare l’avanzata del covid.

Si sta discutendo di green pass e tamponi, ma non solo. Sembrerebbe che ci sia la volontà di vietare le feste all’aperto almeno fino al 31 dicembre, in modo tale da non creare assembramenti per le poche feste in piazza che stanno organizzando le grandi città.

Fino al 31 dicembre sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. E’ uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l’obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione



