Etna, cade in un dirupo a oltre 3000 metri: il salvataggio dei pompieri

Il giovane è stato prima individuato, poi tratto in salvo e trasportato al Cannizzaro di Catania.

ETNA – Un elicottero dei Vigili del Fuoco in servizio al Reparto Volo di Catania è intervenuto sull’Etna (a oltre 3.000 metri di quota), per soccorrere un escursionista di 23 anni caduto in un dirupo. L’uomo ha allertato tramite il proprio cellulare la sala operativa dei pompieri di Catania. Immediatamente sono partiti i soccorsi.

Il giovane, nonostante le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità, è stato prima individuato, tratto in salvo e trasportato al Cannizzaro di Catania. Presentava problemi agli arti inferiori e un principio di ipotermia.



