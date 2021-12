Figliuolo: “Sui vaccini buon ritmo, oltre 500 mila al giorno”

“Sui vaccini stiamo correndo: stiamo facendo più di 500 mila dosi al giorno quindi siamo tornati ai periodi di giugno-luglio. La media della settimana scorsa se consideriamo la settimana ad adesso è di oltre 522 mila, di queste 40 mila sono prime dosi e circa la metà sono pediatriche”. A dichiararlo è il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, visitando il centro vaccinale pediatrico allestito nel museo dei bambini di Roma Explora.

“Parlare ancora di immunità di gregge? Non sono uno scienziato. All’inizio gli scienziati parlavano di immunità di gregge, e l’avevano fissata intorno all’80 %. Dopodiché si è detto che non basta, visto come circola e come questo virus infido muta – ha continuato Figliuolo -. Noi ora stiamo raggiungendo il 90%, poi forse si dovrà arrivare a 100. Io voglio fare del bene per i cittadini italiani. Si fa tutto il possibile. Metto a disposizione la mia competenza, la struttura che abbiamo, cerco di armonizzare quello che si fa assieme alle regioni”.

“Gli scienziati ci daranno indicazioni se la terza dose dovrà scendere sotto i 18 anni. Sapete che c’è una grande richiesta delle regioni, anche del Lazio, so che in queste ore se ne sta dibattendo al comitato scientifico dell’Aifa, io non ho anticipazioni. Se si dovesse scendere di età posso dire che la macchina organizzativa è pronta e le dosi ci sono – ha aggiunto Figliuolo -. Abbiamo dosi per coprire questo ritmo che abbiamo da qui a fine mese e a gennaio arriveranno altre dosi di Pfizer che Moderna”, ha concluso Figliuolo.



