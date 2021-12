Fortitudo Agrigento, a Forio arriva la decima vittoria di fila

Serviva una prova concreta in difesa e serviva un’altra vittoria per la Fortitudo Agrigento, la decima consecutiva, per chiudere un 2021 primi in classifica, a pari punti con Bisceglie che vince 73-61 contro Geko PSA Sant’Antimo. L’ultima vittoria dell’anno arriva a Ischia, in quel di Forio, e Chiarastella e compagni non fanno sconti a nessuno, il top scorer ancora una volta è il play Alessandro Grande con 15 punti, in doppia cifra anche il capitano e Mait Peterson. Il campionato di fermerà per la pausa natalizia ed al rientro si riparte col botto, lo scontro diretto tra le prime della classe, Agrigento e Bisceglie, il 9 gennaio al Palamoncada con un doppio obiettivo: mantenere il primato allungando la striscia di vittorie e qualificarsi per la Coppa Italia.

Forio Basket 1977 – Moncada Energy Agrigento 52-66 (12-18, 14-18, 12-11, 14-19)

Forio Basket 1977: Daniele Grilli 15 (1/7, 1/4), Jakov Milosevic 13 (4/8, 1/4), Juan manuel Caceres 7 (2/4, 0/1), Simone Orsini 6 (1/3, 0/3), Andrea Antonaci 4 (2/2, 0/0), Francesco Ciarpella 3 (0/2, 1/3), Marco antonio Iannello 3 (0/0, 1/3), Shadi Nafea 1 (0/0, 0/0), Domenico Capezza 0 (0/0, 0/0), Damir Hadzic 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 20 / 23 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Juan manuel Caceres 10) – Assist: 6 (Daniele Grilli 3).

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 15 (4/10, 1/2), Albano Chiarastella 11 (2/5, 2/3), Mait Peterson 11 (4/9, 0/0), Nicolas Morici 9 (3/5, 1/2), Cosimo Costi 9 (4/5, 0/1), Giuseppe Cuffaro 5 (1/4, 1/3), Andrea Lo biondo 4 (1/6, 0/2), Santiago Bruno 2 (0/1, 0/3), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 26 8 + 18 (Nicolas Morici 9) – Assist: 8 (Alessandro Grande, Albano Chiarastella, Santiago Bruno 2).



